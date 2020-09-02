Греция с седьмого сентября собирается открыть границы для россиян

Как сообщает РИА Новости, будет разрешен въезд до пятисот граждан нашей страны в неделю. Въезжающие должны будут предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус и ваучер на отель, — уточняет агентство со ссылкой на постановление, опубликованное в правительственном издании греческих властей.