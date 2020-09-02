Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет сегодня в театре имени Ермоловой

Он был великим актером и прекрасным педагогом, говорил ранее «Эху Москвы» ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Владимир Андреев скончался 29 августа. Ему было 90 лет.
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Он был великим актером и прекрасным педагогом, говорил ранее «Эху Москвы» ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Владимир Андреев скончался 29 августа. Ему было 90 лет.
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