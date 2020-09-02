Адвокат Иван Павлов сообщил РБК, что за журналиста Ивана Сафронова поручились более 140 человек

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста советника главы «Роскосмоса», Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. По словам ео защитника, свою вину он отрицает и уверен, что его преследование связано с его профессиональной деятельностью как журналиста. .