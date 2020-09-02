«Новая газета»: Российская статистика не учитывает большинство заболевших коронавирусом

Российская статистика не учитывает большинство заболевших коронавирусом – пишет «Новая газета». На самом деле, количество как заразившихся, так и умерших, может быть в несколько раз выше.

Порог в миллион случаев коронавируса, о прохождении которого российские чиновники объявили вчера, на самом деле мог быть пройдет еще в мае или июне, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на кандидата биологических наук Алексея Куприянова. Исследователь сказал изданию, что реальное количество заболевших могло быть как в два, так и в пять раз больше. Он отметил, что это произошло, во-первых, потому что все случаи учесть просто невозможно, во-вторых, потому что статистические данные о новых заразившихся могли сознательно занижать.



В свою очередь демограф Алексей Ракша отметил в интервью «Новой», что погибших от коронавируса может быть не 17 тысяч, как это указано в официальных источниках, а около 40 тысяч. Он добавил, что такую цифру можно получить, если так называемую «избыточную» смертность за последние месяцы.

Также эксперты предположили, что в скором времени в России может начаться вторая волна заражений. Они связывают это в том числе со стартом нового учебного года. В качестве примера такого же сценария исследователи привели Израиль, где количество новых случаев коронавируса стало значительно расти в июне, когда в стране снова открыли школы.

Эту публикацию российские официальные ведомства еще не комментировали.