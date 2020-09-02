Суд в Нидерландах сегодня вынесет решение по «золоту Скифов» из крымского музея. Древние ценности не возвращают музеям уже более пяти лет.

Апелляционному суду Амстердама предстоит закончить рассмотрение дела о принадлежности «скифского золота». Иск рассматривают в разных инстанциях уже несколько лет, а сама по себе проблема заключается в том, что Нидерланды не хотят возвращать России ценности, которые ей одалживала Украина.

Четыре исторических музея, которые расположены в Крыму, еще в 2013-ом году собрали и отправили сначала в Бонн, а затем в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Чёрном море». Пока коллекция была в Европе, на полуострове прошел референдум, по результатам которого он присоединился к России. В итоге, Нидерланды решили не отдавать золото обратно, поскольку считают его владельцем Украину.

Представители крымских музеев настаивают, что золото принадлежит именно их организациям. Они неоднократно пытались доказать это в суде, тем не менее, пока что представители закона всегда вставали на сторону Амстердама.

Коллекция четырёх крымских музеев насчитывает около двух тысяч артефактов. Их страховая стоимость превышает два миллиона евро.