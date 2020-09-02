В Белоруссии нашли мертвым пропавшего рабочего Минского завода шестерен. О его судьбе ничего не было известно на протяжении трех недель.

Коллеги 53-летнего Александра Будницкого забили тревогу уже на следующий день после его пропажи, рассказали сами сотрудники предприятия интернет-изданию Tut.by. По их словам, незадолго до случившегося рабочий сказал своему соседу по общежитию, что хочет пойти к минскому торговому центру «Рига»: там происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками. После этого Будницкого никто не видел. По утверждениям коллег, в милиции сказали, что его нашли в парке неподалеку от ТЦ, а его смерть объяснили якобы случившимся сердечным приступом. Однако рабочие сомневаются в версии силовиков: они не понимают, почему в людном месте поначалу минчанина никто не заметил, а также почему им не сообщили о смерти коллеги, если его сразу увезли в морг. В белорусском Следственном комитете утверждают, что Будницкий был сильно пьян и умер от острого отравления этиловым спиртом. Вместе с тем его друзья уверяют, что погибший мог выпить, но в запой не уходил.

Это уже не первый случай, когда жителей Белоруссии находят после их исчезновения на фоне массовых протестов. Аналогичный случай произошел недавно с 28-летним Никитой Кривцовым, которого нашли повешенным в лесу после 10-дневных поисков.