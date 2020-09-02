Политик Юлия Галямина сегодня начнет ознакомление с 16 томами своего уголовного дела. Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы в интервью «Эху» выразила уверенность, что дело возбудили, чтобы помешать ее политической деятельности. Дело по статье о неоднократной организации несогласованных акций было возбуждено в конце июля. Юлия Галямина находится под подпиской о невыезде.