«Новая газета»: Реальное число заразившихся в России коронавирусом может составлять от 2 до 4,5 миллионов человек

«Новая газета» утверждает, что реальное число заразившихся в России коронавирусом может составлять от 2 до 4,5 миллионов человек. Издание ссылается на расчеты ученых по разным эпидемиологическим моделям. Они основаны на официальной статистике смертности от коронавируса и оценке летальности с учетом бессимптомных носителей. По данным федерального штаба, число заболевших с начала пандемии в России превысило миллион человек. В официальную статистику попал свыше 17 тысяч смертей.

Официальные российские показатели, связанные с динамикой борьбы с коронавирусом, выглядят неубедительно на фоне данных других стран. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.

По словам Сергея Алексашенко, ситуация демонстрирует, что здоровье и жизнь людей для российской власти ничего не значат.