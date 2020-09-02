В Москве умер народный артист России Борис Клюев. Директор Малого театра Татьяна Михайлова сказала «Интерфаксу», что актер долго болел и скончался от рака. Борису Клюеву было 76 лет. На его счету более 100 ролей в театре и кино. Профессор училища имени Щепкина, он был не только замечательным артистом, но и прекрасным педагогом, рассказал «Эху» его ученик, актер, режиссер, директор Музея московского театра драмы и комедии на Таганке Юрий Доронин.

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре. Дата пока не определена.