В столице Кубы с этого дня действует комендантский час

Из-за пандемии коронавируса запрещено выходить на улицу с 19 часов до 5 утра, передает ТАСС. Продажа продуктов осуществляется только жителям района столицы, в котором расположен магазин. По выходным время работы магазинов будет ограничено. По официальным данным, на Кубе выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, около ста человек скончались.

