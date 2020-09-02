Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла на 75-м году жизни

Она не дожила до юбилея нескольких часов, сказала ТАСС подруга артистки Нина Давыдова. По ее словам, причина смерти пока неизвестна. Ирина Печерникова в разные годы работала в театре имени Маяковского и в Малом театре. Место и время похорон пока не названы.