Власти США планируют закрыть в стране все китайские культурно-образовательные центры «Институт Конфуция»

Госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала «Фокс Ньюс» обвинил организацию в вербовке шпионов в американских вузах. Ранее президент Дональд Трамп потребовал от китайской компании ByteDance продать свой популярный сервис «ТикТок» какой-либо из американских корпораций, а до этого навзал Китай виновником пандемии коронавируса.