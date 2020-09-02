Генпрокуратура, по сведениям РБК, запросила у Германии биоматериалы Алексея Навального

В ведомстве также попросили ответить примерно на 20 вопросов по лечению, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента. Просьбу взять у Навального кровь, мочу, слюну волосы, срезы ногтевых пластин и эпителия в запросе о правовой помощи объясняется необходимостью сравнительного исследования в рамках доследственной проверки. Ранее соратники и родные политики подали в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту его отравления. Но никакой реакции ведомства не было, отметили в Фонде борьбы с коррупцией. Алексей Навальный остается в берлинской клинике, по словам врачей, он находится в коме.

