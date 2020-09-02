В ООН заявили, что в Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с участниками протестов

Эксперты также получили сообщения о насилии по отношению к женщинам и детям, в том числе о случаях изнасилования резиновыми дубинками. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссариата ООН по правам человека. В организации подчеркнули, что власти республики должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности. В Белоруссии продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.
2020-09-02T05:22:17+03:00
2020-09-02T05:22:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:22, 02 сентября 2020
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