В ООН заявили, что в Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с участниками протестов

Эксперты также получили сообщения о насилии по отношению к женщинам и детям, в том числе о случаях изнасилования резиновыми дубинками. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссариата ООН по правам человека. В организации подчеркнули, что власти республики должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности. В Белоруссии продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.