Агентство «Рейтер» узнало о подготовке санкций США в отношении представителей властей Белоруссии

В черный список будут внесены 7 человек, которых Вашингтон считает причастными к фальсификациям на президентских выборах, сказал источник агентства в Белом доме. По его словам, США могут рассмотреть вопрос о введении санкций против России в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии.