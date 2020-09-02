КПРФ намерена обжаловать отказ Верховного суда в рассмотрении иска о незаконности многодневного голосования

Об этом сказал Интерфаксу первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, суд счел, что коммунисты оспаривают не так давно подписанный президентом закон о многодневном голосовании, поэтому не принял иск к производству. Депутат отметил, что в иске речь шла не о самом законе, а о постановлении ЦИКа о проведении трехдневного голосования уже в этом сентябре. Критики многодневного голосования отмечают, что такая процедура открывает простор для фальсификаций.

