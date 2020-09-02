Фонд борьбы с коррупцией обратился в суд с жалобой на бездействие СК по факту отравления Алексея Навального

Директор ФБК Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что заявление о возбуждении уголовного дела было подано в Следственный комитет еще 20 августа. По его словам, СК в течение трех дней должен был дать хоть какой-то ответ, но прошло 12 суток, а никакой реакции нет. Жалоба направлена в Басманный районный суд Москвы. Политик Алексей Навальный по-прежнему находится в берлинской клинике в состоянии комы. Расследовать его отравление призывали Россию США и Евросоюз.

