Народный артист России Юрий Шлыков сообщил, что его избили в Москве на улице

67-летний актер рассказал телеканалу РЕН ТВ, что гулял с собакой и возле своего подъезда попросил убрать мусор двух человек, которые выносили из машины какие-то вещи. Артист сказал, что его били ногами. В московской полиции сказали РИА Новости, что актеру разбили губу. Сотрудники МВД проводят доследственную проверку.