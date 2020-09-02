Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Ивану Сафронову

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов. Журналист и советник главы Роскосмоса два месяца находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене. В ФСБ утверждают, что его преследование не связано с журналисткой деятельностью. Сафронов уверен в обратном. Он настаивает, что невиновен. Накануне журналисты и общественные деятели подали обращения в администрацию президента с требованием прекратить уголовное преследование Ивана Сафронова за отсутствием доказательств вины.

