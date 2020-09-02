Белорусская ассоциация журналистов потребовала немедленно освободить задержанных накануне в Минске сотрудников СМИ

В организации призвали всех коллег прийти сегодня на судебные заседания. Накануне силовики задержали журналистов, которые освещали продолжающиеся протесты. По данным портала tut.by, в милиции под стражей остается шестеро сотрудников СМИ, в том числе самого портала, а также информагентства БелаПАН и белорусской «Комсомольской правды». Сообщается, что их обвинили в участии в несогласованной акции. Ранее власти Белоруссии стали целенаправленно задерживать во время демонстраций журналистов и массово лишать аккредитаций сотрудников иностранных СМИ.

