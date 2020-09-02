Дональд Трамп назвал ложью сообщения, что он перенес серию микроинсультов

Президент США написал в «Твиттере», что с ним такого никогда не случалось. Белый дом обнародовал заявление лечащего врача Трампа о том, что американский лидер полностью здоров. Ранее телекомпания Си-эн-эн со сылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста газеты «Нью-Йорк таймс» Майкла Шмидта о Трампа сообщила, что осенью прошлого года во время внезапного визита главы Белого дома в медицинский центр вице-президенту Майку Пенсу быдло дано указание быть готовым временно взять на себя президентские обязанности.

