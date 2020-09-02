Российское посольство в Австрии сообщило о кибератаке

В «Твиттере» дипмиссии говорится, что ее основная электронная почта подверглась спаму. По словам дипломатов, есть основания полагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками. В посольстве попросили не переходить по ссылкам и не открывать вложения в полученных от дипмисии электронных письмах.