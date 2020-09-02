«Фейсбук» и «Твиттер» сообщили об удалении аккаунтов, связанных с российскими государственными силами

Как сказал агентству «Блумберг» глава отдела кибербезопасности «Фейсбука», были выявлены 12 аккаунтов, которые пытались внушить аудитории радикальные взгляды и публиковали критику в адрес обоих кандидатов в президенты США – Трампа и Байдена. В компании «Твиттер» сказали, что удалили 5 микроблогов за манипулирование сервисом.