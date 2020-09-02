США призвали Минск разрешить въезд в страну главе Католической церкви в Белоруссии

Митрополиту Тадеушу Кондрусевичу должна быть предоставлена возможность заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов, написал в «Твиттере» госсекретарь Майк Помпео. В понедельник митрополита не пустили белорусские пограничники, когда он возвращался из поездки по Польше. При этом, Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Ранее он осудил насилие в отношении мирных демонстрантов.
2020-09-02T02:23:05+03:00
2020-09-02T02:23:05+03:00
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02:23, 02 сентября 2020
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