Агент российского хоккеиста Владислава Каменева рассказал о его возвращении из США в Россию

По словам Марка Гандлера, 24-летний игрок перешел из клуба НХЛ «Колорадо» в клуб из Петербурга СКА. Контракт рассчитан на два года, передает ТАСС со ссылкой на специализированный американский сайт. В НХЛ Каменев выступал последние три года, а до этого играл за магнитогорский «Металлург».