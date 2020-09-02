Туристам разрешили сдавать тесты на коронавирус в аэропортах Египта

Речь идет о главных курортах, пишут местные СМИ. Тест обойдется в 30 долларов. Как отмечает «Интерфакс», из России в Египет прямых рейсов сейчас нет, но на курорты Красного моря можно добраться с пересадкой в Стамбуле.