Об этом сказала «Интерфаксу» представитель группы агентов Анастасия Литвинова. По ее словам, на данный момент подсчитан ущерб на 25 миллионов рублей, но это сведения пока только от 36-ти турфирм. Екатеринбургский центр бронирования «Клео Тур» на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Через него турфирмы бронировали туры крупных туристических агентств. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов.
До 500 турагентств могли пострадать от остановки деятельности центра бронирования «Клео Тур»
Об этом сказала «Интерфаксу» представитель группы агентов Анастасия Литвинова. По ее словам, на данный момент подсчитан ущерб на 25 миллионов рублей, но это сведения пока только от 36-ти турфирм. Екатеринбургский центр бронирования «Клео Тур» на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Через него турфирмы бронировали туры крупных туристических агентств. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов.