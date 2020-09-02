В ЛДПР утверждают, что лидер партии Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса

Политик стал добровольным участником больших клинических исследований вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, сказал ТАСС руководитель пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин. По его словам, вакцинация проходит в два этапа и второй укол будет сделан Жириновскому в конце сентября, после чего врачи будут полгода следить за его здоровьем. Ранее российские власти заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. По словам специалистов, препарат еще не прошел всех необходимых испытаний.

