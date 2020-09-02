Александр Лукашенко выступил с угрозами в адрес бывшего министра культуры, который перешел на сторону оппозиции

Президент заявил, что Павел Латушко пересек красную линию и за это – цитата – «по закону ответит». В интервью, которое показал местный телеканал ОНТ, Лукашенко утверждает, что Павел Латушко ранее якобы стоял перед ним на коленях и умолял дать ему должность в правительстве. Латушко ранее поддержал протесты в республике и вошел в президиум координационного совета оппозиции.