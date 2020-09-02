Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла на 75-м году жизни

Актриса служила в Малом театре в 1978-1990 годах. Об этом ТАСС сообщила подруга актрисы Нина Давыдова. Причина смерти неизвестна.
2020-09-02T00:07:56+03:00
2020-09-02T00:08:21+03:00
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00:07, 02 сентября 2020
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