В подмосковном поселке Власиха сегодня рассмотрят жалобу на приговор семерым фигурантам «пензенского дела»

В феврале их осудили по обвинению в участии в террористическом сообществе.

Сроки, которые получили фигуранты дела, составили от 6 до 18 лет заключения. Самое крупное наказание получили Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. По версии следствия, они организовали сообщество «Сеть»*, запрещенное и признанное в России террористическим, и планировали устроить теракты и насильственный захват власти. Как утверждается, осужденные намеревались это сделать во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Защита фигурантов «пензенского дела» и правозащитники настаивали, что оно сфабриковано, а часть осужденных жаловалась на пытки со стороны силовиков.

Рассмотрение жалобы на приговор должно состояться в Апелляционном военном суде, при этом находится он в поселке Власиха, который имеет статус закрытого административно-территориального образования. Из-за этого заседание, по словам адвокатов, пройдет в закрытом режиме, пишет газета «Коммерсантъ». Защита убеждена, что тем самым может быть нарушено право на открытый и гласный суд, и намерена просить перенести процесс в Пензу.

В июне этого года суд осудил петербургских фигурантов «дела Сети»* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова на 7 и 5,5 лет колонии соответственно.

* организация запрещена в РФ