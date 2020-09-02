Главы МИДов России и Белоруссии проведут сегодня личную встречу

Повестку переговоров официально еще не объявили.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ожидает сегодня в Москве своего белорусского коллегу Владимира Макея. Об их встрече вчера объявила спикер МИДа Мария Захарова. О чем будут говорить главы дипломатических ведомств – еще неизвестно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в настоящее время стороны организуют встречу глав государств. Он допустил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут личные переговоры уже в ближайшие две недели.

В течение последнего месяца президенты уже пять раз общались по телефону. За это время они неоднократно отмечали необходимость дальнейшего сближения двух стран. В итоге, они договорились о поставках в Белоруссию российской вакцины от коронавируса и о том, что Москва в случае обострения протестов в Минске, направит туда сотрудников своих силовых органов.

Ранее агентство «Интерфакс» также писало, что Белоруссия направила российскому правительству просьбу рефинансировать её государственный долг. Речь идёт о сумме в шестьсот миллионов долларов.