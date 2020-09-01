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23:04, 01 сентября 2020

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов умер на 82-м году жизни

Об этом у себя в Instagram сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Олег Миронов был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы.



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