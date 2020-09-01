Facebook по запросу ФБР удалила сеть аккаунтов и страниц, имеющих отношение к РФ и Агентству интернет-исследований

Facebook по запросу ФБР удалила сеть аккаунтов и страниц, имеющих отношение к России и Агентству интернет-исследований. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела кибербезопасности соцсети Натаниэля Глейхера, сеть состояла из 12 аккаунтов и двух страниц. Между тем, в компании Twitter сообщили об удалении пяти аккаунтов, связанных с Россией.