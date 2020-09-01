Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в Государственном Академическом Малом театре

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила ТАСС, что дата пока не определена. Борис Клюев умер сегодня на 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Борис Клюев известен по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить…» В общей сложности он снимался в более 120 фильмов и сериалов.
2020-09-01T23:01:48+03:00
2020-09-01T23:01:48+03:00
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23:01, 01 сентября 2020
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