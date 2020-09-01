Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей дочери Айшат первым замминистра культуры республики

В своем телеграм-канале глава республики отметил, что на протяжении последних лет его дочь успешно возглавляла модный дом, демонстрируя всему миру чеченские обычаи и традиции. Также по словам Кадырова, Айшат внесла большой вклад в развитие филармонии

Чечни.