Журналисты, задержанные сегодня в Минске, предположительно, останутся в милиции до утра

Об этом сообщает информпортал tut.by со ссылкой на своего корреспондента, которая смогла выйти на связь с редакцией. Среди задержанных сотрудники самого портала tut.by, российского агентства РИА Новости, белорусского агентства БелаПАН и белорусской «Комсомольской правды». В чем их обвиняют, не известно. По разным данным, их – от шести до восьми человек. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что несколько задержанных в Минске журналистов останутся в РУВД до утра, кто именно, она не уточнила.