Журналисты, задержанные сегодня в Минске, предположительно, останутся в милиции до утра

Об этом сообщает информпортал tut.by со ссылкой на своего корреспондента, которая смогла выйти на связь с редакцией. Среди задержанных сотрудники самого портала tut.by, российского агентства РИА Новости, белорусского агентства БелаПАН и белорусской «Комсомольской правды». В чем их обвиняют, не известно. По разным данным, их – от шести до восьми человек. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что несколько задержанных в Минске журналистов останутся в РУВД до утра, кто именно, она не уточнила.
2020-09-01T22:32:24+03:00
2020-09-01T22:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 01 сентября 2020
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