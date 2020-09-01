Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни

Об этом ТАСС сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. О дате прощания и месте похорон пока не сообщалось. Борис Клюев известен по ролям в фильмах «ТАСС уполномочен заявить?», «ДʼАртаньян и три мушкетера», «Михайло Ломоносов», телесериале «Воронины». Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра, он играл там с конца 1960-х до середины 2010-х годов. В общей сложности артист снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.
2020-09-01T22:31:26+03:00
2020-09-01T22:31:26+03:00
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22:31, 01 сентября 2020
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