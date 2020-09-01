Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу о нарушении правил проведения митингов в отношении Галяминой

Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой. Политическая мотивация обвинения очевидна. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня мне предъявили об окончании предварительного следствия, и с завтрашнего дня мы с адвокатами начинаем сотрудничать с материалами дела, состоявшего, как оказалось, из 16 томов. Заведение этого дела, как я считаю, является моя политическая деятельность. и целью является воспрепятствование моей деятельности как депутата», — сказала она.

Само заведение дела Юлия Галямина считает неправовым и уверена, что решение суда будет продиктовано политическим давлением. «Заведение этого дела является неправовым, и то, что суд примет решение не самостоятельно с учетом тех политических заказов, которые последуют из администрации президента, то нет никаких сомнений», — отметила она.

Уголовное дело было возбуждено в конце июля. Сейчас муниципальный депутат находится под подпиской о невыезде.