В Белоруссии обнаружили мертвым еще одного пропавшего в ходе протестов против президентских выборов

Это рабочий Минского завода шестерен.

53-летнего Александра Будницкого нашли мертвым в парке рядом с торговым центром «Рига», он умер от сердечного приступа – именно так, по словам его коллег, кончину рабочего объяснили в милиции. Как пишет интернет-издание Tut.by, к этой версии у друзей минчанина есть вопросы. Они не понимают, почему Будницкого никто не заметил в людном месте, а также почему силовики сразу не сообщили о его смерти, несмотря на запросы сотрудников завода.

При этом, как говорят его коллеги, рабочий действительно хотел пойти к ТЦ «Рига» и посмотреть на протесты. В день его пропажи там проходили столкновения между протестующими и силовиками. В белорусском Следственном комитете, между тем, утверждают, что Будницкий был сильно пьян и умер от острого отравления этиловым спиртом. Однако, по словам коллег, он хоть и мог выпить, но в запой не уходил.

Ранее уже сообщалось о нахождении мертвыми жителей Белоруссии, пропавших во время массовых протестов. Один из них – 28-летний Никита Кривцов, которого нашли повешенным в лесу после 10-дневных поисков. А тело члена избиркома Константина Шимшакова, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко на своем участке, достали из реки Неман.

Эксперты ООН, тем временем, опубликовали доклад, согласно которому в ходе протестов стало известно как минимум о 450 случаях пыток над протестующими. Кроме того, по их словам, родственники не знают о судьбе как минимум шести человек.