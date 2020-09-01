Тридцать третья Московская международная книжная ярмарка открывается в Центральном выставочном зале «Манеж»

Изменение ярмарочной локации, с традиционного 75-го павильона на ВДНХ ярмарка переместилась в самый центр Белокаменной, по соседству с Кремлем, вторая новость – все события в Манеже транслируются на официальном сайте ММКЯ-2020. Три сотни крупных и малых издательств страны с новинками своей продукции стали ярмарочными участниками. На все издания действует 25-процентная скидка. Формат ярмарки так называемый «смешанный», как живые выступления, так и мастер— классы, и, конечно, же лекции, их никто не отменял . Для молодых иллюстраторов пройдет образовательный марафон, подготовленный Болонской книжной ярмаркой . Цифровое книгоиздание обсудят на Форуме «Книгабайт. Будущее книги». На ММКЯ-2020 первые появится музейная линия, в рамках которой можно будет познакомиться поближе с изданиями музеев страны и о музеях. Билеты на ярмарку продаются только онлайн на сайте ярмарки, во избежание очереди по предварительной регистрации , количество мест на сеанс ограничено.

Стоимость билета 150 рублей, льготного – 100, детям и подросткам до 17 лет вход

бесплатный. Последний день книжной ярмаки – 6 сентября.