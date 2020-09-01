США могут принять новые антироссийские санкции, если Кремль «открыто вмешается» в ситуацию в Белоруссии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Кроме того, по данным агентства, Штаты обсуждают введение санкций против семи граждан Белоруссии, которых считают ответственными за нарушения на президентских выборах и жесткий разгон протестов. Как отметил источник, Вашингтон хочет показать, что причастные к фальсификациям в ходе голосования и насилию против мирных демонстрантов не смогут избежать ответственности. Между тем, сам Александр Лукашенко заявил в эфире госканала Беларусь-1, что они с Владимиром Путиным сохранят, как он выразился, «общее отечество» от Бреста до Владивостока и два народа останутся братьями. По мнению медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, Лукашенко любой ценой хочет сохранить свою страну такой, какая она есть, и это может иметь для него плачевные потребности.

Ну а замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что «Соединенным Штатам следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против России».