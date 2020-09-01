Экс-замглавы Генштаба генерал-полковнику Арсланову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Экс-замглавы Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил военный следователь Денис Козловцев. В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения, в т.ч, два — в мошенничество в особо крупном размере и одно о получении взятки в особо крупном размере. По словам Козловцева, Арсланов нарушал меру пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому следствие потребовало «продлить срок содержания под стражей до 6 декабря.