Экс-замглавы Генштаба генерал-полковнику Арсланову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Экс-замглавы Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил военный следователь Денис Козловцев. В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения, в т.ч, два — в мошенничество в особо крупном размере и одно о получении взятки в особо крупном размере. По словам Козловцева, Арсланов нарушал меру пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому следствие потребовало «продлить срок содержания под стражей до 6 декабря.
2020-09-01T21:04:18+03:00
2020-09-01T21:04:18+03:00
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21:04, 01 сентября 2020
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