США могут принять новые антироссийские санкции, если Кремль «открыто вмешается» в ситуацию в Белоруссии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Кроме того, по данным агентства, Штаты обсуждают введение санкций против семи граждан Белоруссии, которых считают ответственными за нарушения на президентских выборах и жесткий разгон протестов. Как отметил источник, Вашингтон хочет показать, что причастные к фальсификациям в ходе голосования и насилия против мирных демонстрантов не смогут избежать ответственности.

Накануне страны Балтии объявили о санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отныне ему будет запрещен въезд в Эстонию, Латвию и Литву.