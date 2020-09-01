Акция «Тотальный диктант» пройдет в этом году 17 октября

Как передает ТАСС, штаб проекта разработал три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира. Тотальный диктант можно будет написать в аудиториях и при соблюдении всех санитарных норм, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате «#пишемдома» под трансляцию на портале totaldict.ru.