Стало известно содержание запроса по Навальному, который Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. РБК сообщает, что к запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила.