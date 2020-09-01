Стало известно содержание запроса по Навальному, который Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. РБК сообщает, что к запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила.
2020-09-01T21:33:00+03:00
2020-09-01T23:06:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2702411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 01 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…