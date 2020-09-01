На площади Независимости в Минске проходит очередная протестная акция

Как передает ТАСС, здесь собрались около двух сотен человек, преимущественно женщины. Одна группа протестующих стоит на ступенях около красного костела, вторая — в центре площади, которая оцеплена ОМОНом. Милиционеры пока в происходящее не вмешиваются, но через громкоговорители призывают собравшихся разойтись.