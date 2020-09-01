Пропавшего 11 августа минчанина Александра Будницкого нашли мертвым в парке неподалеку от торгового центра «Рига»

Как сообщает Tut.by, за несколько часов до исчезновения 53-летний работник Минского завода шестерен рассказал своему соседу по общежитию, что собирается пойти к торговому центру «Рига», где в тот день происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Коллеги Будницкого забили тревогу на следующий день, когда тот не вышел на работу и написали заявление в милицию. В силовых структурах утверждают, что мужчина якобы скончался от сердечного приступа.
2020-09-01T20:31:23+03:00
2020-09-01T20:31:23+03:00
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20:31, 01 сентября 2020
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