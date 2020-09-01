Дональд Трамп назвал ложью сообщения о том, что он ранее перенес «серию микроинсультов»

Телекомпания Си-эн-эн ранее со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста «Нью Йорк таймс» Майкла Шмидта сообщила, что в ноябре прошлого года когда Трамп ездил в медцентр им. Уолтера Рида, вице-президенту Майклу Пенсу, якобы, было дано указание быть готовым временно взять на себя президентские полномочия. В Белом доме тогда утверждали, что Трамп отправился в госпиталь в рамках ежегодного планового медицинского обследования.
2020-09-01T20:05:21+03:00
2020-09-01T20:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 01 сентября 2020
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