Дональд Трамп назвал ложью сообщения о том, что он ранее перенес «серию микроинсультов»

Телекомпания Си-эн-эн ранее со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста «Нью Йорк таймс» Майкла Шмидта сообщила, что в ноябре прошлого года когда Трамп ездил в медцентр им. Уолтера Рида, вице-президенту Майклу Пенсу, якобы, было дано указание быть готовым временно взять на себя президентские полномочия. В Белом доме тогда утверждали, что Трамп отправился в госпиталь в рамках ежегодного планового медицинского обследования.