Рябков: США следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против РФ

«Соединенным Штатам следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против России». Таким образом замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал сообщение РЕЙТЕР о готовности Штатов рассмотреть возможность введения новых антироссийских санкций в случае открытого вмешательства России в ситуацию в Белоруссии. По словам Рябкова, Россия и Белоруссия могут самостоятельно разобраться в двусторонних отношениях. Сообщение РЕЙТЕР о санкциях официально пока не подтверждено.