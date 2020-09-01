Рябков: США следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против РФ

«Соединенным Штатам следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против России». Таким образом замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал сообщение РЕЙТЕР о готовности Штатов рассмотреть возможность введения новых антироссийских санкций в случае открытого вмешательства России в ситуацию в Белоруссии. По словам Рябкова, Россия и Белоруссия могут самостоятельно разобраться в двусторонних отношениях. Сообщение РЕЙТЕР о санкциях официально пока не подтверждено.
2020-09-01T20:02:11+03:00
2020-09-01T20:02:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 01 сентября 2020
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